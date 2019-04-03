صن داونز يطلب ثلاث تدريبات علي ملعب السويس استعدادا" للاهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت إدارة صن داونز الجنوب أفريقي مع إدارة استاد السويس لحجز مواعيد تدريب الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الأهلي في إياب الربع النهائي لبطولة دوري الأبطال الأفريقي المقرر لها 13 أبريل القادم . و قال العقيد وليد كامل مدير الاستاد أن الفريق الجنوب أفريقي طلب تدريبين إضافيين يومي 10 و 11 أبريل بخلاف التدريب الرسمي المقرر من الكاف يوم 12 أبريل قبل موعد المباراة بيوم واحد وأنه جاري التنسيق مع الأهلي في حالة طلبه تدريبات بالاستاد قبل المباراة مشيرا" إلى جاهزية الإستاد لاستقبال جميع المباريات الإفريقية وكذلك الدوري الممتاز .

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