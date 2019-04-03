مصادر تؤكد نقل مباراة الأهلي وصن داونز للقاهرة بدلاً من السويس

أكد مصدر مطلع في اتحاد الكرة المصرية أنه يوجد الكثير من المحاولات من جانب مجلس الإدارة بشأن نقل مباراة الإياب بين الأهلي وصن دوانز المقرر إقامتها يوم 13 إبريل الحالي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي يوم السبت المقبل الشياطين الحمر مع الفريق الجنوب أفريقي في لقاء الذهاب على ملعب الأخير.

وقال نفس المصدر أن مجلس الجبلاية يقوم في الوقت الحالي بعمل محاولات مع الجهات الأمنية من أجل نقل لقاء الإياب إلى القاهرة بدلاً من السويس، بناء على طلب إدارة القلعة الحمراء.

والجدير بالذكر إن مجلس الجبلاية أعلن عن وصول موافقة من الجهات الأمنية لإقامة لقاء الإياب على ملعب السويس.