“يلا شوت الزمالك Kora” مشاهده مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر تابع لايف يوتيوب on sport HD دوري مصري|...

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مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر بدون تقطيع

بداية الشوط الاول

د 15 || التعادل السلبي مازال مستمر وضغط زملكاوي لاحراز هدف التقدم الزمالك 0 سموحة 0

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موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وسموحة يوم الأربعاء القادم الموافق 3/4 وذلك في هذه الأوقات التالية:

السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

الثامنة مساءا بتوقيت المملكة.

الثامنة مساءا بتوقيت فلسطين.

التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة سموحة

حراسة المرمى: جنش.

خط الدفاع: محمود علاء، الونش، حازم إمام، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، أوباما، كهربا، زيزو.

خط الهجوم: عمرو السعيد.