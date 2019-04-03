يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكارديف بث مباشر yalla shoot اونلاين| تابع لايف ماتش السيتي ضد...

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكارديف بث مباشر yalla shoot اونلاين، يستضيف السيتي على ملعب الاتحاد مساء اليوم الأربعاء منافسه كارديف سيتي في الجولة الثالثة والثلاثون من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليغ، وهي المواجهة التي يسعى من خلالها السيتي استعادة الصدارة من ليفربول، وسنضيف لكم رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مان سيتي وكارديف اونلاين قبل بداية اللقاء بلحظات.

مانشستر سيتي وكارديف بث مباشر كورة لايف، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة السيتي ضد كارديف اليوم في الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة مباشرة عبر قناة bein sport hd2 بتعليق حسن العيدروس، وتُعد المباراة هامة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والصراع القائم بين السيتي والليفر للفوز باللقب هذا الموسم.

يلا شوت مانشستر سيتي وكارديف مباشر، يحتل نادي مان سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول صاحب ال79 نقطة، وفي حال نجح السيتي في الفوز على كارديف اليوم سيقفز لصدارة الترتيب برصيد 80 نقطة بعد 33 جولة منذ بداية المسابقة، ويحاول المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مواصلة نتائجه الإيجابية مع السيتزين هذا الموسم على كافة المستويات والتتويج بجميع الألقاب المتاحة بعد الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي منتصف الشهر الماضي، وسنضيف لكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكارديف اونلاين كورة لايف في نهاية المقال.

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