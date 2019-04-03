السنغال : حسام حسن لن يدرب منتخبنا

اليوم الجديد

كشف كارا ثيوني، مسؤول الإعلام بالاتحاد السنغالي لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت حول وجود عرض لحسام حسن، المدير الفني لسموحة، لتدريب منتخب السنغال في كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وكان الإعلامي كريم حسن شحاتة، قد أكد في تصريحات خلال برنامجه، أمس، أن أحد وكلاء اللاعبين قد عرضوا على التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريب منتخب السنغال، خلال كأس أفريقيا، وأن الأيام المقبلة ستشهد إتمام التعاقد.

وقال ثيوني، في تصريحات لموقع "اليوم الجديد": "هذه الأنباء كلها مغلوطة، أليو سيسيه، مدرب السنغال مستمر مع الفريق حتى...