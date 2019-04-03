نقل بيليه للمستشفى بعد لقائه مبابي في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

تم نقل الجوهرة السمراء البرازيلي بيليه إلى أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، التي التقى بها النجم الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأربعاء.

وتم نقل بيليه /78 عاما/ إلى المستشفى كإجراء وقائي بعد تعرضه لتشنجات وارتفاع في درجة الحرارة ليلة الأربعاء، وفق ما نقلته إذاعة (آر إم سي) الفرنسية عن عائلة أسطورة كرة القدم البرازيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية(أ ف ب ) عن المقربين من بيليه قولهم إن نجم منتخب السامبا السابق مازال في المستشفى بعد ظهر اليوم لكنه "بصحة جيدة".

وجاء بيليه إلى فرنسا للمشاركة في حدث ترويجي مع مبابي، الذي توج مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم العام الماضي في روسيا.