لجنة الانضباط ترفض الاستئناف وتقرر إيقاف حسين السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، إيقاف لاعب الاتفاق حسين السيد 4 مباريات، بسبب ما بدر منه بالاعتراض على حكم مباراة فريقه أمام النصر، والتي أقيمت يوم 8 مارس، ليتلقى طرد مباشر.
وكان نادي الاتفاق استأنف على العقوبة في وقت سابق، ليتم قبول الاستئناف بشكل مؤقت حتى دراسة الموقف.
وألزمت اللجنة "مارسيلو" بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وذلك بناءً على تقرير حكم المباراة.
وأوضح قرار اللجنة أن قرار الإيقاف يُنفّذ من المباراة المقبلة، مع خصم مباراة الإيقاف التلقائي، والتي سبق أن قضاها اللاعب.
وسيغيب حسين السيد عن مباريات الوحدة، والفتح، والاتفاق، فيما سيعود للعب آخر مباراتين بالموسم أمام الهلال والأهلي.
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