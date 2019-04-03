لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 سموحة.. فرجاني يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ فريد قطب:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك ونظيره سموحة في السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.

ويدخل الزمالك اللقاء وفي رصيده 54 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل سموحة المركز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ برصيد 25 نقطة.

ومن جانبه أعلن السويسري كريسيان جروس، المدير الفني للزمالك عن تشكيله للمباراة والذي جاء:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع : حازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.



وجاء تشكيل سموحة الذي أعلنه مديره الفني حسام حسن كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد صبحي والسيد فريد ومحمود منصور وكريم يحيى

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خط الوسط: إسلام صالح شريف رضا ومحمود سامي وايدي إيمومو

خط الهجوم: أوميدا أوكري وديريك نسيبامبي

انتظروا تغطية لحظة بلحظة فور بداية المباراة:

انطلاق أحداث الشوط الأول من المباراة:

بداية سريعة للقاء في الدقيقة الثالثة صوب محمود عبد المنعم "كهربا" كرة من داخل منقطة جزاء سموحة تصدى لها محمد أبو جبل.

في الدقيقة 5 حول فرجاني ساسي لاعب الزمالك عرضية حازم إمام برأسه لتمر بجوار قائم سموحة.

وفي الدقيقة 7 سدد أحمد السيد "زيزو" ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء سموحة أعلى مرمى محمد أبو جبل.

وبعد مرور 18 دقيقة ظهرت الخطوة الأولى لسموحة بتسديدة من إيمومو من خارج منطقة جزاء الزمالك اصطدمت بالمدافعين للتتحول إلى ركنية تم تنفيذها وأخرجها طارق حامد لركنية ثانية نفُذت في يد جنش.

وفي الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول حصل خالد بو طيب على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب سموحة له ليُسددها فرجاني ساسي مُسجلاً الهدف الأول لفريقه.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله فرجاني ساسي.

انطلاق الشوط الثاني للمباراة: