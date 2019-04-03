محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة سموحة المقرر لها اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين للدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش. Advertisements خط الدفاع : حازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب. ويدخل الزمالك اللقاء وفي رصيده 54 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل سموحة المركز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ برصيد 25 نقطة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بهاء أساسيًا والونش بدلًا من علاء.. تعرف على تشكيل الزمالك أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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