مصدر يوضح لمصراوي.. موقف عبدالله جمعة من مباراة أغادير بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عن اقتراب عبدالله جمعة الظهير الأيسر من اللحاق بمباراة حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على حسنية أغادير في السابع من أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في أنكل القدم خلال التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض ما دفع السويسري جروس لاستبعاده من القائمة التي ستخوض مباراة سموحة مساء اليوم الأربعاء.

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كما أكد مصدر بالجهاز الفني أن اللاعب خضع لبرنامج علاجي ويتم تجهيزه للمشاركة في المباراة المقبلة أمام بطل المغرب، ويعد عبدالله جمعة هو الظهير الأيسر الأساسي بالفريق الأبيض، وظهر اللاعب بمستوى متميز بعد توظيفه في هذا المركز.

الزمالك سيلتقي مع سموحة في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من بطولة الدوري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.