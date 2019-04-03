رسالة لنيمار من الظاهرة “رونالدو”

توقع أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدو الملقب بالظاهرة، أن يتجاوز مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عدد أهدافه رفقة منتخب السامبا.

ووجه رونالدو البالغ 42 عاما، رسالة إلى نيمار صاحب الـ27 عاما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “ستتفوق علي كمهاجم مع منتخب البرازيل، الأمر مسألة وقت، أنت شاب ولديك متسع من الوقت لتحقيق الكثير من الأهداف”.

وأحرز نيمار 60 هدفا مع منتخب السامبا (أقل بهدفين فقط من رقم رونالدو).

وأضاف رونالدو: “اللعب بقميص البرازيل كان حلم الطفولة بالنسبة لي. لقد كبرت وأنا أشاهد كأس العالم، وهذا يزيد من شغفنا بكرة القدم”.

وأكمل: “اللعب للمنتخب الوطني هو أفضل طريقة لإظهار مدى حبي واحترامي للبرازيل، الجميع يعيش حلما بأن يصبح لاعب كرة قدم، وفجأة يصبح محبوبا من جانب الآلاف من الأطفال، هذا أمر ممتع للغاية”.

Advertisements

كما انتقد الظاهرة رونالدو، مالك نادي بلد الوليد الإسباني، لاعبي فريقه بعدما أهدروا الكثير من النقاط هذا الموسم في الليغا.

وقال رونالدو في هذا الخصوص: “حصلنا على 5 ركلات جزاء هذا العام في بلد الوليد، ولكننا أهدرنا جميع الركلات، ربما يجب أن أذهب بنفسي للتسديد”.

وأضاف: “ركلات الجزاء شيء مخيف، لأن تسديدها يحتاج إلى مسؤولية كبيرة”.

ويحتل بلد الوليد، المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بعد مضي 29 مباراة من عمر الليغا.