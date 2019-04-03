ملك روما يدافع عن “صلاح”

امتدح أسطورة نادي روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي، وأحد عناصر الإدارة الرياضية في نادي العاصمة الإيطالية، الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال توتي في حوار أجرته معه شبكة بي إن سبورتس: “صراحة أنا أحزن على رحيل أي لاعب عن روما، فحينما نتعلق بلاعبين ونكوّن علاقة معهم ثم يرحلون، يكون ذلك أمرا محزنا”.

وأضاف: “لذلك من الطبيعي أن أكون حزينا لرحيل محمد صلاح وأليسون بيكر”.

وواصل توتي حديثه قائلا: “تربطني بصلاح علاقة خاصة، فحينما كنا نتدرب سويا كان دائما ما يخبرني أنني لاعب من نوعية أخرى، وكان يستمتع باللعب معي، أنا كذلك كنت أستمتع باللعب معه، وبطريقته السهلة في اللعب”.

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وختم قائلا: “صلاح قدم الكثير لروما، إنه شخص استثنائي على المستوى الشخصي، لكن مع الأسف في هذه الحياة توجد اختيارات، ويجب علينا أن نحترمها”.

ولعب صلاح لصفوف روما لمدة موسمين، زامل فيهما توتي قبل أن يعلن ملك العاصمة اعتزاله في الموسم الأخير، ويرحل صلاح قبل بداية الموسم الماضي إلى ليفربول الإنجليزي.

وتوتي حاليا هو أحد عناصر الإدارة الرياضية في نادي روما، ولذلك يرى العديد من المتابعين أن حديث توتي عن صلاح يمكن أن يفتح باب العودة للفرعون المصري إلى النادي الإيطالي العريق.

ويعاني روما من تدهور النتائج في الموسم الحالي، فقد ودع الفريق بطولتي كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، كما أنه خارج المربع الذهبي للكالتشيو.