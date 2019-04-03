أومتيتي من الساحر للفاشل في برشلونة!

انتقدت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، مدافع نادي برشلونة، الفرنسي صامويل أومتيتي، مؤكدة أنه ارتكب عدة أخطاء كارثية خلال مباراة فريقه أمام مضيفه فياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

أشارت ماركا إلى أن أومتيتي ارتكب بعض الأخطاء، في إطار الحالة الكارثية لدفاع برشلونة أمس، تسببت في هدفين لفياريال في مرمى فريقه.

وقالت: “دفاع برشلونة مر بليلة سيئة، وأن الجانب الأكبر من سوء الحظ كان من نصيب أومتيتي الذي كان يفقد الكرات بسهولة ويهديها إلى المنافس، كما أنه لم يحسن التمركز في العديد من الهجمات، وظهر عليه البطء الشديد في التحرك وخاصة في الهدف الرابع لفياريال.

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وأوضحت: “مباراة فياريال لم تكن المباراة الأولى التي يظهر فيها أومتيتي بشكل سيء، مشيرة إلى أن أرقامه في المباريات الأخيرة تكشف مدى تراجع مستواه الفني مؤخراً”.

ولا يمكن لأحد أن يؤكد إذا كما كانت المتاعب التي كان يعانيها أومتيتي في ركبته اليسرى، والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب طوال بضعة أشهر، هي السبب المباشر لهذا التراجع في الأداء.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المباريات الأربع الأخيرة التي شارك فيها أومتيتي، استقبلت شباك برشلونة 8 أهداف، بواقع 4 أهداف أمام فياريال، وهدفين أمام إشبيلية، وهدف أمام كل من رايو فايكانو، وأتلتيكو مدريد.