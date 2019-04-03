كين يرد على العنصرية بطريقته الخاصة

تمسك مهاجم يوفنتوس الواعد مويزي كين بطريقة احتفاله بالأهداف قائلاً إنها أفضل وسيلة للرد على أي إساءة عنصرية، عقب إلقاء البعض باللائمة على هذه الطريقة في تعرض اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً لإساءات خلال لقاء فريقه أمام كالياري بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

في غضون ذلك، وصفت شبكة مناهضة التمييز في كرة القدم الأوروبية (فير) العنصرية في كرة القدم بأنها “وباء إيطالي” وقالت إن هناك ارتفاعاً يدعو للقلق في عدد الحوادث.

وحول كين، الذي تعرض لصيحات استهجان طوال المباراة، كرة عرضية من رودريغو بنتانكور نحو الشباك قبل خمس دقائق على النهاية ليكمل الانتصار 2-0 ليوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى ثم ذهب لمشجعي كالياري خلف المرمى وفتح ذراعيه.

وردت جماهير كالياري على ذلك بإطلاق إهانات عنصرية منها أصوات تشبه أصوات القردة صدرت من مجموعة من المشجعين ضد كين، واعتبر بعض المشجعين هذا الرد بمثابة طريقة لإبداء الغضب من لاعب منافس بغض النظر عن عرقه.

ونشر كين لاحقاً صورة للاحتفال مصحوبة برسالة: “أفضل وسيلة للرد على العنصرية”، بينما نشر زميله لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتودي نفس الصورة مع رسالة “أسود وأبيض.. لا للعنصرية”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي اليوم الأربعاء، من أي من الناديين.

ومن المتوقع أن تنظر لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الإيطالي مع تلك الوقائع بعد غد الجمعة، بمجرد انتهاء مباريات الجولة.

وعقب المباراة مباشرة، ألقى المدافع ليوناردو بونوتشي ببعض اللوم على كين في هذه الواقعة لعدم احتفاله مع بقية زملائه في الفريق.

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ونفى رئيس نادي كالياري توماسو جيوليني أن يكون تصرف الجماهير عنصرياً قائلاً إنه سمع “صحيات استهجان في الأغلب” وأن جماهير كالياري كانت ستتصرف بنفس الطريقة إذا ما كان “أي لاعب آخر” قد تصرف بنفس تلك الطريقة عند الاحتفال.

وتحت عنوان “الوباء الإيطالي”، نشرت شبكة فير بياناً على تويتر جاء فيه “رسالتنا بسيطة إلى كرة القدم الإيطالية بشأن الصعود المقلق للأحداث العنصرية، هذا يكفي”.

وقال لاعب الوسط السابق لبرشلونة ومانشستر سيتي يايا توريه إنه لا يمكن تصديق حدوث مثل هذه الأفعال في 2019.

وقال لاعب كوت ديفوار في مؤتمر في لندن: “زميل في الفريق.. يقول للاعب يجب ألا تفعل ذلك، هذا مخز، الناس بحاجة للتعامل مع هذه الأمور بجدية، شعرت بالصدمة عندما شاهدت ذلك”.

ونشر مهاجم منتخب إنجلترا رحيم سترلينغ، الذي استهدف خلال انتصار الفريق 5-1 على الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 الأسبوع الماضي، تعليق بونوتشي على إنستغرام وقال: “كل ما يمكن أن تفعله الآن هو أن تضحك”.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طلب من إنترناسيونالي خوض مباراتين على أرضه بدون جمهور عقب تعرض كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لإهانات عنصرية خلال مباراة في سان سيرو.

وفي 2017، تم إنذار الغاني سولي مونتاري ثم طرد عقب شكواه بشأن تعرضه لإهانات عنصرية أثناء لعبه مع بيسكارا أمام كالياري أيضاً.

واشتكى ماتودي من تعرضه لإهانات عنصرية في مباراة أخرى في كالياري الموسم الماضي، واعتذر النادي الواقع في سردينيا لاحقاً.