أتلتيكو مدريد مهدد بخسارة أحد أهم لاعبيه أمام برشلونة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء، إصابة مهاجمه ألفارو موراتا بالتواء في الكاحل في مباراة الثلاثاء ضد جيرونا، ما يهدد مشاركته في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم ضد برشلونة المتصدر في نهاية الأسبوع الحالي.

ويحل نادي العاصمة ضيفاً على الفريق الكاتالوني على ملعب كامب نو السبت، في الجولة 31، بعدما تمكن من تقليص الفارق معه في الترتيب إلى 8 نقاط بنتيجة فوزه على ضيفه جيرونا بثنائية نظيفة الثلاثاء، مقابل تعادل برشلونة مع مضيفه فياريال 4-4.

واكتفى أتلتيكو في بيان بالإشارة إلى أن موراتا “يعاني من التواء” في الكاحل، من دون أن يحدد فترة غياب المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً.

لكن صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية أشارت الى أن غياب موراتا عن المباراة ضد برشلونة بات “بحكم المؤكد”.

ورجحت الصحيفة ألا يتم البت في قدرة موراتا على المشاركة في مباراة برشلونة من عدمها “سوى لما قبل صافرة البداية”، علماً بأن مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني يواجه أيضاً احتمال غياب مهاجمه الآخر دييغو كوستا الذي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ، في حين تأكد غياب الفرنسي توما ليمار عن القمة لإصابة في الفخذ أيضاً.