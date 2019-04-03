الأسطورة بيليله ينصح مبابي ويرفض وصفه بالملك

أكد الأسطورة البرازيلي بيليه أن اللاعب الفرنسي الشاب كليان مبابي نجم ناجي باريس سان جيرمان، لا يزال ينقصه مهارة الكرات الرأسية.
ورفض بيليه وصف مبابي بالملك، حيث لا يزال تحت الاختبار قائلا إنه صغير وأمامه الكثير ليتعلمه، ولا يمكنك معرفة كل شيء، هناك دائما
وأضاف ما الذي ينقصه؟ ليس الكثير، ربما فقط القفز عاليا ليسجل برأسه المزيد من الأهداف.
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