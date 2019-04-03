نابولي يقطع الطريق على ريال مدريد ويجدد عقد مدافعه

قطع نادي نابولي الإيطالي الطريق على ريال مدريد الإسباني الذي كان يستهدف، التعاقد مع لاعبه السنغالي كاليدو كوليبالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط دفاع الفريق الملكي.

ونجح نابولي في تجديد عقد مدافعه السنغالي كوليبالي ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى 2023، حيث كان عقده السابق يربطه مع نابولي حتى 2021.

ووضع نابولي شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 150

مليون يورو بموجب ذلك الشرط لا يمكن دفعه حتى 2020 حسب شروط العقد.

وكان عدة تقرير ربطت بين كوليبالي ونادي ريال مدريد لينتقل إلى الملكي في صيف 2019 لدعم الفريق بعد اقتراب رحيل اللاعب الفرنسي رافائيل فاران.