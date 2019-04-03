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كريستيانو رونالدو يعلق على ذكرى هدفه الأسطوري في يوفنتوس

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علق نجم السابق ويوفنتوس الحالي، على مرور عام على هدفه الأسطوريفي مرمى السيدة العجوز بدوري أبطال اوروبا الموسم الماضي.

وقال النجم البرتغالي رونالدو "كانت لحظة رائعة حين قفزت عالياً وسددت الكرة، هذا هدف سيعيش في الذاكرة، وربما هو لافضل في مسيرتي".

وتابع "الكرة جاءت لي في وضع مناسب، احيانًا تفشل في تحويل

الكرة لهدف، ولكن عليك الاستمرار بالمحاولة، وتلك المرة نجحت في التسجيل".

ووصل " حصلت بعدذلك على تحية جمهور يوفنتوس، وقد كانت تجربة فريدة أن احصل على التحية في ملعب عريق له تاريخ كبير مثل يوفنتوس، اشكر جماهير إيطاليا".

وكان كريستيانو رونالدو قد سجل هدفًا رائعًا

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في شباك الحارس العملاق جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، بضربة مقصية رائعة، سكنت الشباك، لتقف جماهير السيدة العجوز لتصفق لصاروخ ماديرا بعد الهدف الأسطوري, حيث انتهت المباراة بفوز الريال بثلاثية نظيفة.

واحتفل اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي والموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، بهدف كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

يذكر أن رونالدو رحل عن فريق ريال مدريد مطلع الصيف الماضي، وانتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

شاهد هدف رونالدو الأسطوري في يوفنتوس

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