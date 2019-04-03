دونجا: هدفي في المقاولون لحظة سأظل أتذكرها

أبدى محمود عبدالعاطي دونجا عن سعادتة بهدفة الأول لة بقميص الإسماعيلي الذي أحرزة بالأمس في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين ببطولة الدوري المصري.

وقال دونجا: "سعادة كبيرة ولحظة سأظل أتذكرها حينما

تحولت تسديدتى فى بداية الشوط الثانى لأول أهدافى مع الفريق ".

وأضاف دونجا:"اعتقد أن الانتصار فى لقاء الأمس كان عن جدارة واستحقاق بعدما تفوقنا على

المقاولون لعب ونتيجة، ولدينا حافز كبير لاستمرار النتائج الإيجابية فى المباريات رغم صعوبتها لقوة المنافسين لكننا سنقاتل من أجل ذلك".

وأختتم دونجا حديثة قائلاً : "نضع أمامنا هدف وهو المربع الذهبى ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى تحقيقه من أجل العودة للمشاركة الأفريقية مرة آخرى".