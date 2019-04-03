أهلي طرابلس يفوز على الأسمنت الإثيوبي في بطولة أفريقيا للطائرة

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بنادي أهلي طرابلس الليبي الفوز في المباراة، التي جمعته مع نظيره فريق الأسمنت الإثيوبي ضمن منافسات بطولة إفريقيا التي نظيره فريق الأسمنت الإثيوبي ضمن منافسات بطولة إفريقيا التيينظمها النادي الأهلي. وقدم الفريق الليبي عرضا قويا، ونجح في حسم اللقاء لصالحه بثلاثة أشواط دون مقابل، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:25-16، و25-19، و25-13.

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