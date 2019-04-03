بالوتيلي يهاجم بونوتشي بسبب العنصرية ضد مهاجم يوفنتوس

رد النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، على مواطنه ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس، بعد تحميله زميله مويس كين مسؤولية تعرضه لهتافات عنصرية.
وكان مويس كين مهاجم يوفنتوس الشاب، قد تعرض لهتافات عنصريةمن جماهير كالياري، عقب احتفاله بهدف فريقه الثاني في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.
وعلق بالوتيلي على صورة كين قائلا: "أخبر بونوتشي
وتعرض اللاعب الإيطالي الشاب مويس كين للهجوم العنصري أمس في لقاء يوفنتوس وكاليار في الدوري.
وكان بالوتيلي قد تعرض للكثير من هتافات العنصرية في الملاعب الإيطالية، قبل انتقاله إلى مارسيليا الفرنسي.
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