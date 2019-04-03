مالك نادي فولهام يعتذر للجماهير بعد الهبوط

وجه شاهين خان مالك نادي فولهام الانجليزي، اعتذار إلى جمهور الفريق، بعد تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الاولى الانجليزي "تشامبيونشيب".
وقال مالك النادي عبر بيان رسمي "كانت نتائجنا خلال الاشهر الماضية مثيرة للقلق، وحاولنا علاج الامور هذا الموسم،وبالنسبة لي فهذا أصعب يوم على الاطلاق".
واردف "اعتذر لجماهير النادي لأننا خذلناكم، كان هدفناهذا الموسم البناء على ما تم تحقيقه في الدرجة الاولى، والتأكد من قدرة فولهام على التواجد
وواصل "لم يحدث هذا ولهذا نتحمل المسئولية، وسيكون لنا رد فعل ونخطط بدقة".
ويحتل فولهام المركز قبل الاخير في جدول الدوري الانجليزي برصيد 17 نقطة، حيث لم يتمكن طوال الـ 33 جولة من تحقيق الفوز سوى 4 مرات فقط وتعادل في خمسة مباريات، وتلقى 24 هزيمة.
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