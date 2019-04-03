مدرب إنبي: الفوز على الإنتاج الحربي جاء في وقته

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي أن الفوز على الإنتاج الحربي جاء في وقته لأسباب كثيرة أهمها حاجة الفريق للفوز للخروج من الظروف التي عاشها منذ فترة طويلة. للفوز للخروج من الظروف التي عاشها منذ فترة طويلة. واضاف ماهر: المشكلة لم تكن فنية بقد ماهي نفسية وبات كل لقاء اشبه بعملية انتحارية وهو مايمثل ضغوطا اكتر على كل لاعب بدءًا من حارس المرمى حتى اللاعب البديل الجالس على دكة الإحتياطى.

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