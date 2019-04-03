المصري يكتسح الجمارك وديًا استعدادًا لمواجهة الزمالك

فاز فريق المصري على نظيره الجمارك، بثمانية أهداف دون رد، في المباراة الودية، التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الزمالك المرتقبة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من الكابتن إبراهيم محجوب حكمًا للساحة، يعاونه كلا من إسلام عفيفي، حسن جودة كمساعدين.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثية نظيفة، أحرز حسين رجب الهدف الأول من ضربة رأسية عن طريق عرضية ايزيكال باسي في الدقيقة الخامسة عشر، وبعدها بخمسة دقائق فقط يضيف محمد عبد اللطيف جريندو الهدف الثاني من تسديدة قوية بباطن القدم على اقصى يمين حارس الجمارك لتسكن الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول يسجل محمد جريندو الهدف الثاني

له والثالث لفريقه من متابعة أكثر من رائعة ترتد الكرة من الحارس بعد تسديدة حسين رجب القوية ليستغلها القادم من الخلف الى الأمام اللاعب محمد جريندو بتسديدة أخرى لتسكن الشباك وينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني يحرز المدافع الفلسطيني المتألق محمد صالح الهدف الرابع بضربة رأسية عن طريق عرضية عبد الله بيكا من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الخمسين، ثم يحرز نجم المباراة محمد عبد اللطيف جريندو الهدف الخامس من متابعة أكثر من رائعة ليُصبح هاتريك في الدقيقة الثالثة والسبعين،

وبعدها بخمسة دقائق فقط يضيف أحمد ياسر الهدف السادس بعد دقيقة واحدة من نزوله، وبمجهوده الوفير في مباراة اليوم وضغطه على الخصم في الثلث الأخير يسجل النشيط محمد عبد اللطيف (جريندو) الهدف السابع لفريقه والرابع له في الدقيقة الثمانين، فيما سجل عبد الناصر دي ماريا الهدف الثامن من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز المصري على الجمارك بثمانية أهداف نظيفة.

دفع الكابتن ايهاب جلال على مدار الشوطين بتشكيل مكون من محمود السيد في حراسة المرمى، محمد جابر (مصطفى مارسيلو)، محمد صالح، حسام اشرف (الحسيني سمير)، فريد شوقي (محمد شطة)، عمر كمال عبد الواحد (عبد الرحمن زين) لخط الظهر، ايزي ايميكا ( مصطفى أكرم)، عبد الله بيكا (ايمن ندا) كثنائي ارتكاز لخط الوسط، فيما لعب الثنائي حسين رجب (عبد الناصر دي ماريا)، ايزيكال باسي ( أحمد ياسر) خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.