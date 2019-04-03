إنبي يفتقد جهود "توبا" أمام الداخلية

تأكد غياب محمود توبا لاعب وسط فريق إنبي عن لقاء الداخلية لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء الإنتاج الحربي. لقاء الإنتاج الحربي. يذكر أن إنبي كان قد تغلب على الإنتاج الحربي أمس بهدف نظيف ضمن الجولة 27 للدوري الممتاز. وجاء الفوز ليصعد بالفريق من المركز قبل الأخير إلى الـ14 برصيد 26 نقطة.

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