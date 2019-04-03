رياضة | المصري يكتسح الجمارك بثمانية أهداف استعدادا لموقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يكتسح الجمارك بثمانية أهداف استعدادا لموقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، فوزًا على فريق الجمارك، بثمانية أهداف دون رد، وديًا، بالمباراة التي أقيمت اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.

ودفع إيهاب جلال على مدار الشوطين بتشكيل مكون من محمود السيد في حراسة المرمى، محمد جابر (مصطفى مارسيلو)، محمد صالح، حسام اشرف (الحسيني سمير)، فريد شوقي (محمد شطة)، عمر كمال عبد الواحد (عبد الرحمن زين) لخط الظهر، ايزي ايميكا ( مصطفى أكرم)، عبد الله بيكا (ايمن ندا) كثنائي ارتكاز لخط الوسط، فيما لعب الثنائي حسين رجب (عبد الناصر دي ماريا)، ايزيكال باسي ( أحمد ياسر) خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.

ويستعد الفريق البورسعيدي، لمواجهة الزمالك، مساء الأربعاء المقبل على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.