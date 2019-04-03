رياضة | ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة بـ70 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة بـ70 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت بعد أن كان هدفاً لبرشلونة خلال الفترة الماضية.

وأفاد برنامج الشرنجيتو الإسباني، بأن إدارة ريال مدريد اجتمعت في وقت سابق مع وكيل أعمال اللاعب للحديث عن انتقاله إلى صفوف الملكي مع عرض راتب سنوي يناسب تطلعاته بالإضافة لاستغلال العلاقة الجيدة بين بيريز وفالي رمضاني وكيل أعمال كلاً من يوفيتش وبيانيتش.

كما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أيضًا إلى أن برشلونة ابتعد قليلاً عن سباق التعاقد مع يوفيتش بسبب تحول الصفقة إلى ما يشبه المزاد من جانب ناديه ووكيل أعماله.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن آينتراخت فرانكفورت سيطلب 70 مليون يورو من أجل التخلي عن يوفيتش مما يعقد حسم الصفقة بالنسبة لعدد كبير من فرق أوروبا.