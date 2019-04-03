رياضة | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم 3-4-2019 في الدوري المصري (لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم 3-4-2019 في الدوري المصري (لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة متابعة مباراة الزمالك وسموحة لحظة بلحظة في المباراة التي تقام بينهما اليوم الأربعاء لحساب الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري. وأعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة. وجاءت تشكيلة الفريق على النجو التالي.. حراسة المرمي: جنش وفي الدفاع دفاع: حازم إمام والونش ومحمد عبدالغني وبهاء مجدي. Advertisements وفي الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، كهربا، أحمد سيد "زيزو"، أووباما وفي خط الهجوم: خالد بوطيب ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة ويفصله نقطة وحيدة عن الأهلي المتصدر. لمتابعة البث المباشر للمباراة من هنا.. انطلاقة المباراة..

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