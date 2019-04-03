رياضة | ميسي يتفوق على رونالدو برقم قياسي جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتفوق على رونالدو برقم قياسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونجح البولجا في تسجيل الهدف الثالث للبلوجرانا بعد مشاركته كبديلاً من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة وإتقان من على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة التسعين ليصل بذلك إلى الهدف الثاني والثلاثين له والتاسع من ركلة حرة مباشرة ويعتلي صدارة هدافي الليجا.
وذكر موقع بليتشر ريبورت العالمي أن ميسي قد وصل إلى الهدف رقم 415 له في مسيرته مع البلوجرانا بالدوري لينجح بذلك في تخطي رقم منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى حيث دون الدون 414 هدفاً في مسيرته التي شارك بها مع أربعة أندية في الدوريات الخمسة الكبرى.
ويغيب الدون عن المشاركة بصورة أساسية مع فريقه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده البرتغال خلال فترة التوقف الدولي في مارس الماضي وبالتحديد في لقاء صربيا الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.