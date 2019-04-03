رياضة | يستعد لتوجيه ضربة "الموت" إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يستعد لتوجيه ضربة "الموت" إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن برشلونة يصارع الزمن من أجل حسم صفقة التوقيع مع ماتياس دي ليخت نجم آياكس أمستردام الهولندي خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز وتدعيم صفوفه.

وأفادت شبكة لي 10 سبورت الفرنسية بأن برشلونة هو الأقرب لضم دي ليخت الفترة المقبلة ولكن لايزال باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد مستمرون في صراع ضم المدافع الشاب.

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وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن زين الدين زيدان لديه الفرصة الكاملة للحديث مع مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت من أجل مناقشة إمكانية التوقيع مع موكله لأن رايولا يجري محادثات مع ريال مدريد بشأن صفقة بول بوجبا.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن ريال مدريد يعمل خلف الكواليس بشأن صفقة التوقيع مع دي ليخت خاصة في ظل التقارير الأخيرة التي تتحدث عن إمكانية رحيل المدافع الفرنسي رافائيل فاران هذا الصيف.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن ريال مدريد يبحث عن خيار من العيار الثقيل لتعزيز دفاع الفريق ويمكن للمدرب زين الدين زيدان أن يقنع دي ليخت بمشروع ريال مدريد الجديد علماً أن مستقبل اللاعب الشاب في يد موكله مينو رايولا.