رياضة | نجم دجلة يغيب عن الفريق أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم دجلة يغيب عن الفريق أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة محمد رمضان، غياب أحمد حسن مهاجم الفريق، عن مواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام.

ويأتي غياب اللاعب للإصابة، بعد سقوطه خلال لقاء سموحة، حيث أثبتت الإشاعة إصابة اللاعب بتمزق في الأربطة، ووضع قدمه، في جبيرة لمدة عشرة أيام.

ويستعد فريق وادي دجلة لمواجهة المقاولون العرب، مساء السبت المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.