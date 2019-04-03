رياضة | تعليق ناري من إيهاب جلال على مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من إيهاب جلال على مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، على مباراة فريقه المرتقبة أمام الزمالك، في الجولة المقبلة في الدوري المصري.

وقال جلال في تصريحات صحفية:" مواجهة الزمالك صعبة نظرًا لحاجة المنافس لنقاط المباراة، من أجل مواصلة المنافسة على اللقب".

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وتابع مدرب المصري:" جميع اللاعبين مستعدون لخوض مباراة الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك 3 لاعبين خارج قائمة الفريق للإيقاف، هم: محمد صالح، وفريد شوقي، ومصطفي طيارة، موضحًا أن هذا الأمر لا يقلقه، لامتلاكه 30 لاعبًا في قائمة الفريق، يعتبرهم جميعًا من الأساسيين بالنسبة له، بينما يراهم على أتم الاستعداد للمشاركة في أي وقت.

وأكمل: "لدينا 4 لقاءات قوية أمام الزمالك، وبيراميدز، والإسماعيلي، والأهلي، وحصد النقاط في هذه المباريات سيؤكد بنسبة كبيرة تواجدنا في المربع الذهبي".

ويلتقي المصري نظيره الزمالك يوم 11 أبريل الجاري، ضمن منافسات الأسبوع 28 من عمر الدوري الممتاز، بينما لم تحدد لجنة المسابقات ملعب المباراة حتى الآن.