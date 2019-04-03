رياضة | مخطط يوفنتوس الجديد لخطف صفقة الموسم من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط يوفنتوس الجديد لخطف صفقة الموسم من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال نادي يوفنتوس الإيطالي يبحث عن طريق لإقناع أياكس أمستردام بالتفريط في المدافع الشاب ماتياس دي ليخت وذلك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن نادي يوفنتوس سوف يستخدم أحد لاعبيه المعارين في صفقة انتقال ماتياس دي ليخت إلى الفريق.

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ويخطط اليوفي لتقديم عرض بسعر 50 مليون يورو لأياكس بجانب الظهير البرازيلي روجيريو، المعار إلى ساسولو الإيطالي من أجل الحصول على توقيع دي ليخت.

ويحاول يوفنتوس استغلال رغبة الفريق الهولندي في ضم الظهير الأيسر، مع اقتراب مدافعه نيكولاس تاجليافيكو من الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

ويتصارع عدد من الأندية على التعاقد مع دي ليخت ويأتي على رأسهم برشلونة الإسباني.