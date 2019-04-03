رياضة | حمزه عبد الوهاب يشارك في موتمر الاتحاد الدولي لتطوير اللاعبين بهولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمزه عبد الوهاب يشارك في موتمر الاتحاد الدولي لتطوير اللاعبين بهولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام الإتحاد العالمي للاعبين بالتعاون مع الإتحاد الدولي للاعبين المحترفين الفيفبرو مؤتمره االثالث بمقر الفيفبرو بهولندا كممثل عن لاعبي كرة القدم و مشاركة ممثلين من إتحادات عالمية لألعاب رياضية مختلفة كالهوكي و الكريكت و الركبي وذلك على مدار ثلاثة أيام وشارك في المؤتمر أكثر من 100 شخصية على مختلف جنسياتهم واللذين يشغلون مهمة تطوير والإهتمام بالاعبين في مختلف الألعاب و يمثلون مختلف هذه الدول .

وقد شارك في المؤتمر حمزة عبدالوهاب ممثلًا عن الجمعية المصرية للاعبين المحترفين والذي أكد على أهمية هذا المؤتمر في التوعية وتقديم الإرشادات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى أداء اللاعبين وكيف يمكن تنميتهم علميًا وثقافيًا وفكريًا في المراحل السنية الأولى بدًأ من مرحلة الطفولة المبكرة ثم مرحلة الشباب ومن ثَم مرحلة ما بعد الإعتزال وكيفية تأثير السوشيال ميديا على هؤلاء اللاعبين في مراحلهم السنية المختلفة وذلك من خلال البرامج التي يقدمها المؤتمر للساده الحضور لتنميتهم هم اولًا حتى يتثنى لهم نقل خبراتهم وتجاربهم على أرض الواقع للاعبين في مختلف الألعاب الرياضية.