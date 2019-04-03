رياضة | تشكيل سموحة أمام الزمالك بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل سموحة أمام الزمالك بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة تشكيل فريقه لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء كالتالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

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خط الدفاع : السيد فريد - كريم يحيى - محمود منصور - أحمد صبحي

خط الوسط : إسلام صالح - ايدي ايمومو - اوميد اوكري - شريف رضا - محمود سامي

خط الهجوم : ديريك نسيبامبي