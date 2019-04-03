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رياضة | عاجل.. تشكيل ناري للزمالك أمام سموحة

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أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لخوض مباراة سموحة ، في الجولة الـ 24 لمسابقة ، والتي ستنطلق في تمام السابعة مساء ، على ملعب بتروسبورت .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة كلا من :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع : بهاء مجدي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

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في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا – يوسف أوباما - أحمد زيزو

خط الهجوم : خالد بو طيب

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد حارس مرمي - محمود عبد العزيز - محمد ابراهيم - محمود علاء - عمر السعيد - ابراهيم حسن - حمدي النقاز.

واستبعد جروس كل من محمد عبد السلام وكماتشو.

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