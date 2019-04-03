رياضة | عاجل.. تشكيل ناري للزمالك أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل ناري للزمالك أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لخوض مباراة سموحة ، في الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري المصري ، والتي ستنطلق في تمام السابعة مساء ، على ملعب بتروسبورت .
وضم تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة كلا من :
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
في خط الدفاع : بهاء مجدي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام
في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا – يوسف أوباما - أحمد زيزو
خط الهجوم : خالد بو طيب
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد حارس مرمي - محمود عبد العزيز - محمد ابراهيم - محمود علاء - عمر السعيد - ابراهيم حسن - حمدي النقاز.
واستبعد جروس كل من محمد عبد السلام وكماتشو.