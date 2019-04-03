رياضة | عاجل.. تشكيل ناري للزمالك أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل ناري للزمالك أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لخوض مباراة سموحة ، في الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري المصري ، والتي ستنطلق في تمام السابعة مساء ، على ملعب بتروسبورت .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة كلا من :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش