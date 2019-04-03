رياضة | أزمة قبل مباراة الزمالك وسموحة بسبب التؤام وجماهير القلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة قبل مباراة الزمالك وسموحة بسبب التؤام وجماهير القلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب التوأم حسام وإبراهيم حسن إخلاء مدرج الدرجة الأولى الذي يقع خلف مقاعد فريق سموحة من جماهير نادي الزمالك.

وقامت قوات الأمن الموجودة في الملعب بتنفيذ طلب الجهاز الفني لفريق سموحة منعا لحدوث أزمة بين التوأم والجماهير.

وحرص أحد افراد الجهاز الفني لفريق سموحة على النزول إلى الملعب للتأكد من إخلاء المدرج بالكامل من الجماهير، حيث برر مسئولو النادي السكندري طلبهم بسبب عدم الاحتكاك بالجمهور.