رياضة | الأهلي يخطط لضم 3 صفقات سوبر من الإسماعيلي

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يخطط النادي الأهلي لضم 3 صفقات من الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى النادي الأهلي لضم ثلاثى الإسماعيلى، محمد عواد، حارس المرمى، ومحمد صادق وباهر المحمدى فى الموسم المقبل، وسط منافسة من الغريم التقليدي الزمالك وبيراميدز أيضاً لضم الثلاثي في الميركاتو الصيفي.

وأعطى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الضوء الأخضر لإدارة التعاقدات، بقيادة عدلى القيعى، مستشار اللجنة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، من أجل إنهاء صفقات الإسماعيلى.

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يأتي هذا في الوقت الذي تلقى عواد تلقى من الوحدة السعودى لشرائه نهائيًا مع وجود رغبة من نادي بيراميدز فى ضم حارس الدراويش أيضاً.

ويعتبر النادي الأهلي صادق من الصفقات المطلوبة بقوة حيث يجيد اللعب فى أكثر من مركز، سواء الظهير الأيسر، أو الوسط المدافع، أو صانع الألعاب، بالإضافة إلى باهر المحمدى الذي يجيد اللعب فى مركزى الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

ويسعى النادي الأهلي إلى استغلال الخماسي على لطفى وأحمد حمودى وفوزى الحناوى والفلسطينى محمود السلمى وأحمد حاتم، في صفقة ثلاثي الإسماعيلي.