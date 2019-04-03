رياضة | اتفاق سري ينقل بوجبا إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق سري ينقل بوجبا إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتفق مع مينو رايولا، وكيل أعماله، على الانتقال للدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن بوجبا اتفق مع رايولا على الرحيل إلى الليجا في خلال 3 سنوات، عندما انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2016.

بوجبا ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، واعترف زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي خلال فترة التوقف الدولي، أنه معجب بقدرات اللاعب الفنية.

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اللاعب صاحب الـ26 عامًا، كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف برشلونة أيضًا في بداية الموسم، بسبب توتر علاقته مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمان يونايتد.

وفي حالة استمرار اتفاق بوجبا مع وكيل أعماله، فهذا يعني أن اللاعب الفرنسي سوف يرحل عن صفوف مان يونايتد في الصيف المقبل.

مانشستر يونايتد ليس لديه أي نية بالسماح لبوجبا بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم أن اللاعب اقترح مؤخرًا أن الانتقال لريال مدريد سيكون حلمًا.