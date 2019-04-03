رياضة | طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة يعاين أرضية ملعب بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة يعاين أرضية ملعب بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة بمعاينة أرضية ملعب بتروسبورت قبل مواجهة الفريقين في بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

وحرص الطاقم البرتغالي على معاينة أرضية الملعب عقب وصولهم الى الاستاد، وذلك قبل بداية المباراة بساعتين.

ويواجه فريق الزمالك نظيره سموحة في تمام السابعة مساء ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.