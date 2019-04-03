رياضة | تقرير.. 5 لاعبين يحتاجهم ريال مدريد لتكوين فريق الأحلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير.. 5 لاعبين يحتاجهم ريال مدريد لتكوين فريق الأحلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقضي فريق ريال مدريد الاسباني أياما صعبة هذا الموسم، خاصة بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانتقاله لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة، بفارق 13 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 70نقطة، و5 نقاط عن جاره أتليتكو صاحب المركز الثاني بـ62 نقطة، كما ودع بطولتي الكأس ودوري أبطال أوروبا، لتتم إقالة سانتياجو سولاري مدرب الفريق، وعودة زين الدين زيدان لقيادة الملكي مرة أخري.

ويحتاج ريال مدريد لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة بريقه وأمجاده من جديد وفرض سيطرته علي القارة الأوروبية كما اعتادت جماهيره في السنوات الماضية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 5 صفقات يحتاجها ريال مدريد من أجل استعادة أمجاده:-

1-هاري كين:

يحتاج ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم سوبر لقيادة خط هجومه في المرحلة القادمة وذلك بعد تراجع أداء الفرنسي كريم بنزيما، ويعد الإنجليزي "هاري كين" مهاجم توتنهام هوتسبير خيارًا مثاليًا لقيادة هجوم الملكي نظرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات هجومية وتهديفية عالية يحتاج إليها الفريق المدريدي.

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2- هازارد :

يحتاج ريال مدريد أيضًا للتعاقد مع جناح مميز لتعويض رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي فقد الفريق المدريدي جزء كبير من قوته وبريقه منذ انتقاله لصفوف يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، ومن اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف النادي المدريدي البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

3- مبابي:

سيكون من الضروري على ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، فاللاعب يُجيد اللعب كنجاح ومهاجم أيضًا، اللاعب من ضم اللاعبين الذين يرغب زيدان في التعاقد معهم بشدة خير ميركاتو الصيف.

4- كوليبالي أو دي ليخت:

من المراكز التي يحتاج ريال مدريد لتدعيمها خلال الفترة المقبلة خط الدفاع، ويضع النادي الملكي لاعبان للتعاقد مع أحدهما لتدعيم دفاعاته في المرحلة المقبلة، الأول الإيطالي "كاليدو كوليبالي" نجم نابولي الإيطالي، والثاني "دي ليخت" مدافع أياكس أمستردام الهولندي، حيث تسعي إدارة الملكي لحسم التعاقد مع أحدهما خلال الفترة القادمة.

5- بوجبا أو إيريكسن:

سيكون ريال مدريد في حاجة للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام، لتدعيم خط الوسط المدريدي المُنهار في ظل تراجع مستوي كروس ومودريتش.