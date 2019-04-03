رياضة | أبو ريدة يتدخل للفصل بين عامر حسين وسويلم

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اشتد الخلاف بين الثنائي عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مع ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية بسبب التصريحات المتضاربة بينهما في الفترة الأخيرة.

واستشاط عامر حسين بسبب تصريحات سويلم في الفترة الأخيرة والإعلان عن بعض القرارات الغير متفق عليها وآخرها نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى ستاد المكس بالإسكندرية.