رياضة | أبو ريدة يتدخل للفصل بين عامر حسين وسويلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يتدخل للفصل بين عامر حسين وسويلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشتد الخلاف بين الثنائي عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مع ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية بسبب التصريحات المتضاربة بينهما في الفترة الأخيرة.
واستشاط عامر حسين بسبب تصريحات سويلم في الفترة الأخيرة والإعلان عن بعض القرارات الغير متفق عليها وآخرها نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى ستاد المكس بالإسكندرية.
وهدد عامر حسين بالاستقالة من منصبه حال استمرار الوضع بهذا الشكل من جانب ثروت سويلم وطالبه بعدم الحديث نهائيًا عن أي شيء يتعلق بلجنة المسابقات.