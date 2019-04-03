رياضة | مدرب بايرن ميونيخ يتحدي بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بايرن ميونيخ يتحدي بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر مدرب بايرن ميونخ، الكرواتي نيكو كوفاتش، في المواسم الستة الأخيرة، أن فريقه "الأفضل" في "البوندسليغا" متى قدم مستواه المعهود، وذلك في تصريحات تسبق قمة ضد بوروسيا دورتموند.

في تصريحات نشرتها اليوم الأربعاء مجلة سبورت بيلد، رجح كوفاتش خروج فريقه فائزاً من هذه المواجهة، بقوله: "الجميع هنا يعولون على الفوز".

وأضاف: "دورتموند يقدم موسماً مذهلاُ، لكن إذا لعبنا بمستوانا المعهود، نحن أفضل فريق في ألمانيا وسنتوج بلقب الدوري".

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وكان النادي البافاري سقط في مرحلة الذهاب على أرض دورتموند 2-3، بعدما تقدم مرتين على مضيفه خلال المباراة.

وأعرب كوفاتش عن استيائه من التعادل الأخير الذي سمح لدورتموند بالانفراد بالصدارة، وقال: "لست مستاء فقط، أنا غاضب أيضاً".

لكنه اعتبر أن التنافس المحموم مع دورتموند سيكون مصدر تحفيز للفريق ضد غريمه، وقال: "لاعبونا خاضوا عدداً كبيراً من المباريات المشابهة، في أوقات كهذه هم على أعلى درجات التركيز".

ورداً على سؤال حول احتمال عدم إحراز بايرن ميونخ اللقب، قال كوفاتش: "أعتقد بأن رئيس النادي أولي هونيس قال إنه قد يقبل بعدم إحراز لقب البطل، لكن طموحنا الفوز بالبطولة".