رياضة | رونالدو يطلب صفقة جديدة من داخل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطلب صفقة جديدة من داخل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس طلب التعاقد مع صفقة جديدة من داخل نادي ريال مدريد.
وكانت التقارير الصحفية السابقة قد اشارت إلى طلب رونالدو التعاقد مع مارسيلو الظهير الإيسر لريال مدريد من أجل لم الشمل من جديد مع اللاعب.
وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن رونالدو فاجئ الجميع بطلب التعاقد مع الفرنسي فاران من ريال مدريد بعد رغبة اللاعب في طلب الرحيل عن الملكي.
ويرغب رونالدو في قدوم لاعبين ذو خبرة كبيرة في المسابقات الأوروبية لدعم صفوف يوفنتوس من أجل حصد الألقاب والبطولات في المواسم المقبلة مع السيدة العجوز.
ومن المتوقع أن تصل سعر صفقة فاران ما بين 80 إلى 100 مليون يورو سيحصل عليها ريال مدريد لتمويل الصفقة الدفاعية الجديدة بعدما رصد النادي العديد من الأسماء أبرزها فان دايك من ليفربول وكوليبالي من نابولي وسكرينار من الإنتر بالإضافة إلى خيمينيز من اتلتيكو مدريد.
الجدير بالذكر أن يوفنتوس بدأ يبحث عن بدائل مميزة في الميركاتو الصيفي بعد دخول بونوتشي وكيليني في الثلاثنيات من العمر