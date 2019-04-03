رياضة | رونالدو يطلب صفقة جديدة من داخل ريال مدريد

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس طلب التعاقد مع صفقة جديدة من داخل نادي ريال مدريد.

وكانت التقارير الصحفية السابقة قد اشارت إلى طلب رونالدو التعاقد مع مارسيلو الظهير الإيسر لريال مدريد من أجل لم الشمل من جديد مع اللاعب.

وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن رونالدو فاجئ الجميع بطلب التعاقد مع الفرنسي فاران من ريال مدريد بعد رغبة اللاعب في طلب الرحيل عن الملكي.

Advertisements