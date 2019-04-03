انت الان تتابع مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام سموحة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل فريقه لمباراة فريق نادي سموحة في مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي يحتضنها ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث يدخل الفريق الأبيض صاحب الأرض المواجهة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى برصيد 54، حيث يسعى لتحقيق الفوز اليوم للعودة إلى الصدارة بعدما خطفها فريق النادي الأهلي أمس أمام الاتحاد، بينما يحتل الفريق السكندري المركز الـ17 برصيد 25 نقطة

وجاء التشكيل على النحو التالي:- في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش". في خط الدفاع : بهاء مجدي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام. في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا – يوسف أوباما - أحمد زيزو. خط الهجوم : خالد بو طيب. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد