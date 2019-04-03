كيف احتفلت صوفينار باعتلاء الأهلي قمة الدوري؟

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
صوفينار
احتفلت الراقصة الاستعراضية صوفينار، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري، وتصدره لجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، بصور لها وهي مرتدية الفستان الأحمر، حيث نشرت صورها عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام» وعلقت على الصور التي نشرتها «مبـروك يا أهلي». ونالت صور الراقصة صوفينار إعجاب العديد من جماهير النادي الأهلي الذين تهافتوا عبر التعليقات لإبداء إعجابهم وفرحتهم باحتفال صوفينار بالفوز الذي حققته القلعة الحمراء أمس الثلاثاء.
وحقق الأهلي، فوزًا مثيرًا، على نظيره الاتحاد، بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، وصالح جمعة، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز. وجاء الهدف عن طريق علي معلول في الوقت القاتل، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 55 نقطة،
وحقق الأهلي، فوزًا مثيرًا، على نظيره الاتحاد، بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، وصالح جمعة، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.
وجاء الهدف عن طريق علي معلول في الوقت القاتل، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 55 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتًا لأول مرة هذا الموسم في انتظار فريق نادي الزمالك الذي سيلاقي نظيره سموحة مساء اليوم الأربعاء والذي في حالة فوزه سيعود إلى صدارة جدول المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 32 نقطة في المركز التاسع.
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