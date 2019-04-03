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طاقم الحكام البرتغالى يعاين ملعب مباراة الزمالك وسموحة...

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جدة - عمرو شويل قام طاقم التحكيم البرتغالى الملكف بإدارة مباراة الزمالك أمام سموحة بمعاينة ملعب بتروسبورت استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقين، فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء والمؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، يدير المباراة جوان بينرو حكم ساحة ويساعده كل من بيدرو موتا مساعد أول ورونو خودريجيس مساعد ثان ومانويل أوليفر حكم رابع.

 

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ويبحث الزمالك أمام سموحة عن استعادة صدارة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى برصيد 54 نقطة خلف الأهلى صاحب المركز الأول حاليا برصيد 55 نقطة وخاض الفريق الأحمر 24 مباراة بينما خاض الأبيض قبل مباراة سموحة 23 مباراة و يتواجد الفريق السكندرى فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 26 مباراة.

 

كما وصلت حافلة الزمالك إلى ملعب المباراة استعدادا لخوض عمليات الإحماء للمواجهة المنتظرة مع الفريق السكندرى.

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