شكرا لقرائتكم تشكيل المباراة.. سموحة يواجه الفارس الأبيض بدون أى زملكاوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لسموحة، عن تشكيل الفريق السكندرى فى مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز. جاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبوجبل Advertisements خط الدفاع: أحمد صبحي والسيد فريد ومحمود منصور وكريم يحيى. خط الوسط: إسلام صالح شريف رضا ومحمود سامي وايدي ايمومو. خط الهجوم: أوميدا أوكري وديريك نسيبامبي.

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