شكرا لقرائتكم بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى المصرى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع عشاق الساحرة المستديرة فى كافة أنحاء العالم المباراة النارية بين الزمالك وسموحة والمقرر اقامتها ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 24 لبطولة الدورى الممتاز.

ويقدم "الخليج 365" خدمة للقراء خلال المباراة اليوم، حيث ستكون هناك متابعة لحظة بلحظة لكل الفعاليات قبل وبعد المواجهة.

ويبحث الزمالك أمام سموحة عن استعادة صدارة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى برصيد 54 نقطة خلف الأهلى صاحب المركز الأول حاليا برصيد 55 نقطة ولكن لعب الفريق الأحمر 24 مباراة بينما خاض الأبيض قبل مباراة سموحة 23 مباراة فيما يتواجد الفريق السكندرى فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 26 مباراة.

التشكيل الرسمى للمباراة

تشكيلة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمد عبد الغنى، بهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.



تشكيل الزمالك

تشكيلة سموحة