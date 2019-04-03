شكرا لقرائتكم تشكيل المباراة.. الزمالك يهاجم سموحة بالقوة الضاربة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك عن تشكيل مواجهة سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز. جاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. Advertisements خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمد عبد الغنى، بهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب. ويبحث الزمالك أمام سموحة عن استعادة صدارة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى برصيد 54 نقطة خلف الأهلى صاحب المركز الأول حاليا برصيد 55 نقطة ولكن لعب الفريق الأحمر 24 مباراة بينما خاض الأبيض قبل مباراة سموحة 23 مباراة فيما يتواجد الفريق السكندرى فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 26 مباراة.

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